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13 листопада 2021, 11:39

Україна придбає додаткову партію ударних безпілотників Bayraktar – Резніков

13 листопада 2021, 11:39
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Міністерство оборони додатково придбає розвідувально-ударні безпілотні комплекси Bayraktar ("Байрактар") для потреб Збройних Сил України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає передає RegioNews.

В рамках робочої поїздки до району проведення операції Об’єднаних сил Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив нагальну необхідність подальшої закупівлі для потреб Збройних Сил України "Байрактарів".

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування "Байрактарів". Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські "Байрактари", підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних Сил України. Вони будуть застосовуватися, оскільки ми маємо боронити нашу незалежність, у тому числі, відповідно до 51 статті статуту ООН", - заявив міністр.

У свою чергу Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний запевнив, що Збройні Сили перебувають у постійній готовності до застосування ударного дрона в разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.

"Ми до цього йшли не один день і не два, готувалися, напрацьовуємо тактику застосування, напрацьовуємо методику. Попереду ще дуже багато цікавої для нас роботи", - сказав Валерій Залужний.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова, підтримавши відповідне подання Президента України Володимира Зеленського.

ООС Міноборони Олексій Резніков озброєння

 
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