Українських вчених можуть позбавити гранту на створення вакцини від коронавірусу
Команду Львівського інституту біології клітин Національної академії наук України можуть позбавити фінансування проекту дослідження нової вакцини від коронавірусу через порушення умов договору
Про це пише RegioNews з посиланням на заява Наукової ради Національного фонду досліджень України, який виступає грантодавцем для цього проекту.
Як зазначили в НФГУ, за умовами договору грантоотримувач при згадці результатів реалізації в ЗМІ повинен посилатися на факт грантового фінансування, отриманого від Фонду. Однак під час поширення інформації в ЗМІ про новий етап дослідження вакцини вчені ні словом не згадали про грантове фінансування.
"Звертаємо Вашу увагу, що порушення умов договору на отримання фінансування НФГУ неприпустимо і може бути підставою для припинення виділення коштів", - заявили у фонді.
В цілому, на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України повинен отримати від НФГУ 9 404 500,00 грн (у 2020 році – 3 000 000,00 грн. і в 2021 році – 6 404 500,00 грн). Станом на 25 жовтня 2021 року проект вже отримав фінансування у розмірі 7 647 349,89 грн.
"Не обмежуючи право авторів проектів з популяризації результатів власної наукової роботи, НФГУ підкреслює обов'язковість виконання умов договорів на отримання фінансування в частині згадки НФГУ як надавача грантів на проведення наукових досліджень", - звернулися в НФГУ до вчених.
Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від коронавірусу. Запит на випробування подали Китай і Німеччина.