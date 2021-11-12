Українських вчених можуть позбавити гранту на створення вакцини від коронавірусу

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Команду Львівського інституту біології клітин Національної академії наук України можуть позбавити фінансування проекту дослідження нової вакцини від коронавірусу через порушення умов договору

Про це пише RegioNews з посиланням на заява Наукової ради Національного фонду досліджень України, який виступає грантодавцем для цього проекту.

Як зазначили в НФГУ, за умовами договору грантоотримувач при згадці результатів реалізації в ЗМІ повинен посилатися на факт грантового фінансування, отриманого від Фонду. Однак під час поширення інформації в ЗМІ про новий етап дослідження вакцини вчені ні словом не згадали про грантове фінансування.

"Звертаємо Вашу увагу, що порушення умов договору на отримання фінансування НФГУ неприпустимо і може бути підставою для припинення виділення коштів", - заявили у фонді.

В цілому, на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України повинен отримати від НФГУ 9 404 500,00 грн (у 2020 році – 3 000 000,00 грн. і в 2021 році – 6 404 500,00 грн). Станом на 25 жовтня 2021 року проект вже отримав фінансування у розмірі 7 647 349,89 грн.

"Не обмежуючи право авторів проектів з популяризації результатів власної наукової роботи, НФГУ підкреслює обов'язковість виконання умов договорів на отримання фінансування в частині згадки НФГУ як надавача грантів на проведення наукових досліджень", - звернулися в НФГУ до вчених.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від коронавірусу. Запит на випробування подали Китай і Німеччина.