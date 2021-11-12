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12 ноября 2021, 12:49

Украинских ученых могут лишить гранта на создание вакцины от коронавируса

12 ноября 2021, 12:49
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Фото: из открытых источников
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Команду львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины могут лишить финансирования проекта исследования новой вакцины от коронавируса из-за нарушения условий договора

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление Научного совета Национального фонда исследований Украины, который выступает грантодателем для этого проекта.

Как отметили в НФГУ, по условиям договора грантополучатель при упоминании результатов реализации в СМИ должен ссылаться на факт грантового финансирования, полученного от фонда. Однако во время распространения информации в СМИ о новом этапе исследования вакцины ученые ни словом не упомянули о грантовом финансировании.

"Обращаем ваше внимание, что нарушение условий договора на получение финансирования НФГУ недопустимо и может быть основанием для прекращения выделения средств", - заявили в фонде.

В целом, на разработку и исследование вакцины Институт биологии клеток НАН Украины должен получить от НФГУ 9 404 500,00 грн (в 2020 году – 3 000 000,00 грн. и в 2021 году – 6 404 500,00 грн). По состоянию на 25 октября 2021 проект уже получил финансирование в размере 7 647 349,89 грн.

"Не ограничивая право авторов проектов по популяризации результатов собственной научной работы, НФГУ подчеркивает обязательность выполнения условий договоров на получение финансирования в части упоминания НФГУ как предоставителя грантов на проведение научных исследований", - обратились в НФГУ к ученым.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от коронавируса. Запрос на испытания подали Китай и Германия.

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