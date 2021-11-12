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Одна из областей Украины покинула желтую зону карантина
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12 ноября 2021, 11:45

Одна из областей Украины покинула желтую зону карантина

12 ноября 2021, 11:45
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Фото: из открытых источников
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В Украине из желтой зоны карантина вышла Тернопольская область. Таким образом желтая зона сократилась до двух областей - Закарпатской и Кировоградской

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В красной зоне находятся 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская и Черкасская области.

В оранжевой зоне - Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая области.

Ранее мы писали, что из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киевской области, комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить ограничения на пользование общественным транспортом в регионе.

коронавирус карантин Минздрав COVID-19 жёлтая зона

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