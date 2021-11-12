Одна из областей Украины покинула желтую зону карантина
В Украине из желтой зоны карантина вышла Тернопольская область. Таким образом желтая зона сократилась до двух областей - Закарпатской и Кировоградской
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В красной зоне находятся 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская и Черкасская области.
В оранжевой зоне - Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая области.
Ранее мы писали, что из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киевской области, комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить ограничения на пользование общественным транспортом в регионе.