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11 листопада 2021, 19:17

У Чернівецькій області очне навчання у школах відновиться з 15 листопада

11 листопада 2021, 19:17
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Фото: iз відкритих джерел
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Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила відновити очне навчання у школах та позашкільних закладах з 15 листопада

Про це повідомляється на сайті Чернівецької облдержадміністрації, передає RegioNews.

Таке рішення було ухвалене під час позачергового засідання комісії. "Діти зможуть повернутися за парти завдяки стабілізації епідемічної ситуації", - уточнили в ОДА.

Раніше, за словами першого заступника голови Чернівецької ОДА Богдана Ковалюка, Чернівецька область була на межі входження у "червону" зону і навантаження на ліжка інтенсивної терапії у окремих закладах складало 100%. Але, завдяки запровадженню у школах області дистанційного навчання, вдалося знизити захворюваність.

За інформацією головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, число недужих на COVID-19 порівняно із попереднім тижнем зменшився на 19%.

Як повідомлялося, у Львові, згідно рішенню комісії з надзвичайних ситуацій, з понеділка, 15 листопада, будуть поновлені заняття для учнів молодшої школи.

Чернівецька ОДА карантин школа COVID-19

 
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