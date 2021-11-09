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09 листопада 2021, 11:59 5

Ляшко розповів, скільки людей нині перебувають у COVID-лікарнях

09 листопада 2021, 11:59 5
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Фото: сайт МОЗ
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У лікарнях із понад 76 тисяч ліжок, виділених для хворих на COVID-19, зайняті майже 52 тисячі, 3,6 тисячі пацієнтів з цим діагнозом перебувають у реанімації

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада, пише RegioNews.

"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під COVID-19 - 76 401 ліжко. З них зайняті 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках перебуває 3 645 пацієнтів", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків серед хворих, у яких діагностовано COVID-19 - 833.

"Ми можемо констатувати, що поточна смертність в Україні у півтора - два рази менша за пікові значення 2021 року в окремих європейських країнах. Варто також розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижні після стабілізації захворюваності", - зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що кожен громадянин може вплинути на цей показник.

"Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоров'я та повернутись медикам до звичного режиму роботи", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно Ляшко анонсував відкриття лікарні "Феофанія" для всіх українців.

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