15:58  08 ноября
Минздрав утвердил справку о противопоказаниях к COVID-вакцинации
11:37  08 ноября
Правительство уволило четырех заместителей министра экономики
17:24  08 ноября
На Донбассе с начала суток оккупанты дважды обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2021, 17:24 3

На Донбассе с начала суток оккупанты дважды обстреливали украинские позиции

08 ноября 2021, 17:24 3
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Павлополь оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность, - сообщают в штабе.

В штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось, Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом.

Также Верещук высказалась о возвращении Донбасса и Крыма: это не 25 лет.

Донбасс ООС минские соглашения обстрелы оккупанты

На Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб
08 ноября 2021, 08:08
У Зеленского заявили об отсутствии доказательств по эскалации на Донбассе
07 ноября 2021, 18:22
Оккупанты на Донбассе убили нашего воина и ранили еще двоих
07 ноября 2021, 17:47
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua