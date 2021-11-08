На Донбассе с начала суток оккупанты дважды обстреливали украинские позиции

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В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Павлополь оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность, - сообщают в штабе.

В штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось, Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом.

Также Верещук высказалась о возвращении Донбасса и Крыма: это не 25 лет.