На Донбассе с начала суток оккупанты дважды обстреливали украинские позиции
В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Павлополь оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность, - сообщают в штабе.
В штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщалось, Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом.
Также Верещук высказалась о возвращении Донбасса и Крыма: это не 25 лет.