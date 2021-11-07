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Окупанти на Донбасі вбили нашого воїна і поранили ще двох
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07 листопада 2021, 17:47 17

Окупанти на Донбасі вбили нашого воїна і поранили ще двох

07 листопада 2021, 17:47 17
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Фото з відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська від початку доби вісім разів порушили режим припинення вогню

Як повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил, загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, пише RegioNews.

Зокрема, біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

Позиції українських воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний", - поінформували в пресслужбі.

Підкреслюється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, 5 листопада бойовики на Донбасі поранили одного нашого захисника.

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