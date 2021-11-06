10:40  06 листопада
В Україні за добу антирекорд за смертністю від COVID-19 – 793 летальних випадки
12:48  05 листопада
"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
10:06  06 листопада
Доба в ООС: вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2021, 11:44 846

Найближчої ночі ПриватБанк призупинить грошові перекази, роботу банкоматів і терміналів

06 листопада 2021, 11:44 846
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на неділю, 7 листопада, ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. З 01-00 до 04-30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також робота банкоматів і терміналів

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, передає RegioNews.

Як наголошується в повідомленні, банк свідомо прийняв рішення про оновлення.

Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з "чорної п'ятниці" і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним, - йдеться в повідомленні.

У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб, Приват24 для бізнесу.

В ході технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Як повідомлялося, Приватбанк обмежив перекази з картки на картку.

Раніше стало відомо, що Ощадбанк починає закривати "неактуалізовані" рахунки клієнтів.

банки Приватбанк банкомат Термінал банківська картка

У Нацбанку порахували, скільки заробітчани перерахували в Україну у цьому році
02 листопада 2021, 13:05
Справа ПриватБанку: проти Дубілета, який перебуває в Ізраїлі, дозволили заочне розслідування
28 жовтня 2021, 11:54
У monobank виникли проблеми при проведенні транзакцій з карткою VISA
22 жовтня 2021, 20:54
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua