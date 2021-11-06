Ближайшей ночью ПриватБанк приостановит денежные переводы, работу банкоматов и терминалов
В ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01-00 до 04-30 часов будут прекращены все денежные переводы, а также работа банкоматов и терминалов
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка, передает RegioNews.
Как отмечается в сообщении, банк сознательно принял решение об обновлении.
Мы осознаем, что это высокий сезон покупательской активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным, - говорится в сообщении.
В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц, Приват24 для бизнеса.
В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.
Как сообщалось, Приватбанк ограничил переводы с карты на карту.