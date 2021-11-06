10:40  06 ноября
В Украине за сутки антирекорд по смертности от COVID-19 – 793 летальных случая
12:48  05 ноября
"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова
10:06  06 ноября
Сутки в ООС: восемь нарушений "тишины" оккупантами и один раненый украинский боец
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2021, 11:44 807

Ближайшей ночью ПриватБанк приостановит денежные переводы, работу банкоматов и терминалов

06 ноября 2021, 11:44 807
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01-00 до 04-30 часов будут прекращены все денежные переводы, а также работа банкоматов и терминалов

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, банк сознательно принял решение об обновлении.

Мы осознаем, что это высокий сезон покупательской активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным, - говорится в сообщении.

В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц, Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Как сообщалось, Приватбанк ограничил переводы с карты на карту.

Ранее стало известно, что Ощадбанк начинает закрывать "неактуализированные" счета клиентов.

банки Приватбанк банкомат Терминал банковская карточка

В Нацбанке посчитали, сколько заробитчане перечислили в Украину в этом году
02 ноября 2021, 13:05
Дело ПриватБанка: против Дубилета, который находится в Израиле, разрешили заочное расследование
28 октября 2021, 11:54
У monobank возникли проблемы при проведении транзакций с картой VISA
22 октября 2021, 20:54
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram