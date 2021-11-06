Ближайшей ночью ПриватБанк приостановит денежные переводы, работу банкоматов и терминалов

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В ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01-00 до 04-30 часов будут прекращены все денежные переводы, а также работа банкоматов и терминалов

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, банк сознательно принял решение об обновлении.

Мы осознаем, что это высокий сезон покупательской активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным, - говорится в сообщении.

В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц, Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Как сообщалось, Приватбанк ограничил переводы с карты на карту.

Ранее стало известно, что Ощадбанк начинает закрывать "неактуализированные" счета клиентов.