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05 листопада 2021, 21:51 5

Ляшко анонсував відкриття лікарні Феофанія для всіх українців

05 листопада 2021, 21:51 5
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з відкритих джерел
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Клінічна лікарня "Феофанія", де переважно лікуються держслужбовці, відкриють для всіх українців з 1 січня 2022 року

Як пише RegioNews з посиланням на Українську правду таку заяву під час зустрічі з журналістами зробив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Я, напевно, буду першим міністром, якому вдасться відкрити двері "Феофанії" для простих людей і виконати указ президента, який був виданий у 2020 році. З наступного року, з 1 січня, "Феофанія" зайде на пріоритетний пакет в Програму медичних гарантій", – розповів Ляшко.

Це означає, що до "Феофанії" також госпіталізуватимуть людей зі "швидкої", з інфарктами, інсультами і, можливо, іншими станами, додав міністр.

Раніше клініка "Феофанія" підпорядковувалася Державному управлінню справами. У ній переважно лікуються держслужбовці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак у листопаді 2020-го лікувалися від COVID-19 у "Феофанії".

Програма медичних гарантій – перелік послуг, які надаються за рахунок державного бюджету.

бюджет МОЗ Програма Феофанія

 
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