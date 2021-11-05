Ляшко анонсировал открытие больницы Феофания для всех украинцев

из открытых источников

Клиническая больница "Феофания", где преимущественно лечатся госслужащие, откроют для всех украинцев с 1 января 2022 года

Как пишет RegioNews со ссылкой на Украинскую правду такое заявление во время встречи с журналистами сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Я, наверное, буду первым министром, которому удастся открыть дверь "Феофании" для простых людей и выполнить указ президента, который был издан в 2020 году. Со следующего года, с 1 января, "Феофания" зайдет на приоритетный пакет в Программу медицинских гарантий", – рассказал Ляшко.

Это означает, что в " Феофанию "также будут госпитализировать людей со" скорой", с инфарктами, инсультами и, возможно, с другими симптомами, добавил министр.

Ранее клиника "Феофания" подчинялась Государственному управлению делами. В ней преимущественно лечатся госслужащие.

Напомним, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак в ноябре 2020-го лечились от COVID-19 в "Феофании".

Программа медицинских гарантий-перечень услуг, которые предоставляются за счет государственного бюджета.