08:44  05 ноября
Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине
12:48  05 ноября
"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова
17:35  05 ноября
На Донбассе российские оккупанты ранили нашего военного
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2021, 21:51 5

Ляшко анонсировал открытие больницы Феофания для всех украинцев

05 ноября 2021, 21:51 5
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Клиническая больница "Феофания", где преимущественно лечатся госслужащие, откроют для всех украинцев с 1 января 2022 года

Как пишет RegioNews со ссылкой на Украинскую правду такое заявление во время встречи с журналистами сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Я, наверное, буду первым министром, которому удастся открыть дверь "Феофании" для простых людей и выполнить указ президента, который был издан в 2020 году. Со следующего года, с 1 января, "Феофания" зайдет на приоритетный пакет в Программу медицинских гарантий", – рассказал Ляшко.

Это означает, что в " Феофанию "также будут госпитализировать людей со" скорой", с инфарктами, инсультами и, возможно, с другими симптомами, добавил министр.

Ранее клиника "Феофания" подчинялась Государственному управлению делами. В ней преимущественно лечатся госслужащие.

Напомним, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак в ноябре 2020-го лечились от COVID-19 в "Феофании".

Программа медицинских гарантий-перечень услуг, которые предоставляются за счет государственного бюджета.

бюджет Минздрав Программа Феофания

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua