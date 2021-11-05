У Харкові і Черкасах з 8 листопада відновлюють очне навчання в школах

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Після тритижневих канікул Харків і Черкаси відновлюють очне навчання в школах. З 8 листопада за парти повернуться учні з 1 по 11 класи

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Місто Х" і Facebook заступника міського голови Черкас Анастасії Чубіної.

Зокрема, як заявила директор Департаменту освіти міської ради Харкова Ольга Деменко, тритижневі канікули закінчуються.

"З наступного тижня, з понеділка, школярі Харкова - з 1 по 11 класи - навчаються в стаціонарному режимі", - додала вона.

Така ж ситуація і в Черкасах, де після затяжних канікул навчання в школах поновлюється в звичайному режимі без переходу на дистанційну форму.

"Поки епідситуація в місті дозволяє нам не застосовувати більш жорсткі заходи і не переводити дітей на онлайн навчання", - зазначила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Нагадаємо, що у Сумській області продовжили дистанційку для школярів.