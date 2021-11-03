Близько 60% нардепів невакциновані

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На сьогоднішній день близько 60% народних депутатів невакциновані від COVID-19 стверджує голова Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький

"Зараз воно (кількість невакцинованих депутатів. - Ред.) становить близько 60%. Це дуже приблизний підрахунок-чисто в спілкуванні з людьми. Але я вам скажу так: буквально 15 листопада ми з вами точно будемо знати, скільки депутатів провакциновано, у кого є сертифікат в "Дії", – сказав Радуцький.

При цьому "слуга народу" вважає, що ідейних антивакцинаторів серед депутатів менше, ніж серед населення в цілому, пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю депутата censor.net

"Серед населення, по-моєму, КМІС недавно проводив опитування; виявилося, що близько 49% не підтримують вакцинацію. Серед депутатів таких активних, як Ви кажете, думаю, – не більше 10-15%. Краще, ніж в цілому по країні, скажімо так", – сказав Радуцький.

Депутатів-антивакцинаторів, зазначив він, не можна ні перестати пускати на засідання Ради, ні позбавити зарплати.

"Тому ми залишили депутатам такий же вибір, як і для інших людей: або у тебе є ковід-сертифікат; або тест-ПЛР не старше 72 годин, або тест на антиген не старше 49 годин. Ну, або довідка від лікаря (яка, як обіцяє Федоров, з 8 листопада теж буде в "Дії") про те, що ти вилікувався від ковіда не більше, ніж 3 місяці тому", – пояснив Радуцький.

Нагадаємо, що Верховна Рада обмежила доступ до будинку парламенту та комітетів ВР для невакцинованих. Згідно до документу з 15 листопада доступ до парламенту буде можливим за умови вакцинації або негативного ПЦР-тесту чи тесту на антиген. Водночас заскон про статус народного депутата забороняє обмежуати доступ депутатів.