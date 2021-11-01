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01 листопада 2021, 14:56 64

Уряд виділив додатково 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій

01 листопада 2021, 14:56 64
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Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України доручив профільним міністерствам організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд виділив додатково 400 млн грн

Відповідне рішення було ухвалено 1 листопада за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає RegioNews.

Також повідомляється, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню.

Зазначається, що останнім часом значно зросло споживання кисню, тож у Міністерстві охорони здоров'я працюють над залученням інших заводів, які готові його постачати.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у медичних установах, які приймають COVID-хворих, відзначається зростання споживання кисню в 5-6 разів, а в окремих випадках - в 10 разів.

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