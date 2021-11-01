Уряд виділив додатково 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій
Кабінет міністрів України доручив профільним міністерствам організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд виділив додатково 400 млн грн
Відповідне рішення було ухвалено 1 листопада за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає RegioNews.
Також повідомляється, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню.
Зазначається, що останнім часом значно зросло споживання кисню, тож у Міністерстві охорони здоров'я працюють над залученням інших заводів, які готові його постачати.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у медичних установах, які приймають COVID-хворих, відзначається зростання споживання кисню в 5-6 разів, а в окремих випадках - в 10 разів.