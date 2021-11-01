Правительство выделило дополнительно 400 млн грн на закупку кислородных станций
Кабинет министров Украины поручил профильным министерствам организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн
Соответствующее решение было принято 1 ноября по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает RegioNews.
Также сообщается, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, которые проводили регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода.
Отмечается, что в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому в Министерстве здравоохранения работают над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в медицинских учреждениях, принимающих COVID-больных, отмечается рост потребления кислорода в 5-6 раз, а в отдельных случаях - в 10 раз.