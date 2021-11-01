11:00  01 ноября
Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
15:44  01 ноября
В "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты
08:06  01 ноября
На Донбассе боевики 14 раз нарушали "тишину", травмирован боец ООС
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2021, 14:56 64

Правительство выделило дополнительно 400 млн грн на закупку кислородных станций

01 ноября 2021, 14:56 64
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины поручил профильным министерствам организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн

Соответствующее решение было принято 1 ноября по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает RegioNews.

Также сообщается, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, которые проводили регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода.

Отмечается, что в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому в Министерстве здравоохранения работают над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в медицинских учреждениях, принимающих COVID-больных, отмечается рост потребления кислорода в 5-6 раз, а в отдельных случаях - в 10 раз.

Кабмин больницы правительство финансовая помощь кислород

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua