Правительство выделило дополнительно 400 млн грн на закупку кислородных станций

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Соответствующее решение было принято 1 ноября по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает RegioNews.

Также сообщается, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, которые проводили регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода.

Отмечается, что в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому в Министерстве здравоохранения работают над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в медицинских учреждениях, принимающих COVID-больных, отмечается рост потребления кислорода в 5-6 раз, а в отдельных случаях - в 10 раз.