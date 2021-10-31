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31 октября 2021, 18:50 17

Умер основатель и президент КМИСа

31 октября 2021, 18:50 17
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Фото из открытых источников
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В субботу, 30 октября, ушел из жизни основатель и президент Киевского международного института социологии Валерий Евгеньевич Хмелько

Соответствующая информация обнародована на сайте организации, пишет RegioNews.

"Киевский международный институт социологии с прискорбием извещает, что 30 октября 2021 года в возрасте 82 лет ушел из жизни известный украинский социолог, основатель и президент Киевского международного института социологии, основатель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Валерий Евгеньевич Хмелько", - говорится в сообщении.

Сотрудники КМИСа выражают искреннее соболезнование семье Валерия Хмелько.

Известно, что Валерий Хмелько родился 30 июля 1939 года. Окончил физический (1961) и философский (1971) факультеты и аспирантуру (1974) Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. С 1992 года и до настоящего времени Хмелько был соучредителем и президентом Киевского международного института социологии".

В разные годы Хмелько был членом редколлегии различных советских и украинских социологических журналов, а также членом редколлегии журнала Международной социологической ассоциации The International Journal of Sociology.

Напомним, что 8 августа умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

КМИС

 
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