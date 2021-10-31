В Минцифре упростили получение COVID-сертификата в "Дії"

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Теперь сертификат о вакцинации можно получить в приложении “Дія” без подтверждения через Photo ID

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информацию, которая размещена на сайте Министерства цифровой трансформации.

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которого потребовалось подтверждение личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет согласия пользователя", - говорится в сообщении.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, добавляют в ведомстве.

Отмечается, что теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія”, а достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Для того чтобы получить сертификат в приложении "Дія", пользователю необходимо:

обновить приложение "Дія” до последней версии;

нажать "Услуги" и выбрать пункт "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дію".