В Украине за сутки выявили более 17 тысяч новых больных COVID-19

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 108 детей и 178 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 30 октября зафиксировали 336 летальных случаев, госпитализировали 5 663 человека, выздоровели 5 269 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (2280) областях и в Киеве (443).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 922 302 человек, из них выздоровели 2 436 213 человек, умерли 67 729 человека.

Напомним, ранее было зафиксировано более 26 тысяч случаев за сутки COVID-29 в Украине.