COVID-29 в Україні: понад 26 тисяч випадків за добу

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26 198 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1643 дитини та 379 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 305 осіб; летальних випадків 541. Одужало – 9 449 осіб; за добу здійснено 144 621 тестування, зокрема методом ПЛР – 72 612, методом ІФА – 21 163, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 проведено 50 846, - йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 904 872 особи, одужало – 2 430 944 особи, летальних випадків – 67 393; проведено ПЛР-тестувань – 14 378 720.

У МОЗ додають, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Як повідомлялося, учора в Україні зафіксували ще один антирекорд нових випадків коронавірусу за добу - 26 870 нових підтверджених випадків.