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Від початку доби окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях
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30 жовтня 2021, 17:50 5

Від початку доби окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях

30 жовтня 2021, 17:50 5
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Фото з відкритих джерел
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З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, - повідомляють у штабі.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомлялося, за попередню добу в ООС зафіксували 19 порушень "тиші" і п’ятеро поранених українських бійців.

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