С начала суток оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским позициям

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С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

У Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - сообщают в штабе.

Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в ООС зафиксировали 19 нарушений "тишины" и пятеро раненых украинских бойцов.