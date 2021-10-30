COVID-29 в Украине: более 26 тысяч случаев за сутки

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26 198 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 октября 2021 года. В частности, заболели 1643 ребенка и 379 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализировано 5 305 человек; летальных случаев 541. Выздоровел – 9 449 человек; за сутки осуществлено 144 621 тестирования, в частности методом ПЦР – 72 612, методом ИФА – 21 163, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 проведено 50 846, - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 904 872 человека, выздоровели – 2 430 944, летальных исходов – 67 393; проведено ПЦР-тестов – 14 378 720.

В Минздраве добавляют, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

Как сообщалось, вчера в Украине зафиксировали еще один антирекорд новых случаев коронавируса за сутки - 26 870 новых подтвержденных случаев.