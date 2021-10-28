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28 жовтня 2021, 11:59 165

У Мінюсті розповіли, коли Україна може повернути "скіфське золото"

28 жовтня 2021, 11:59 165
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з відкритих джерел
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У разі оскарження Росією рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про "скіфське золото", експонати повернуться в Україну не раніше ніж через півтора року

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар УНІАН міністра юстиції Дениса Малюськи

Міністр уточнив, що на подачу касаційної скарги відводиться три місяці, ще до півтора років справа може розглядатися в касаційній інстанції.

Разом з тим, він не виключив, що касаційна інстанція прийме рішення швидше.

"Я думаю, що вони, враховуючи важливість цієї справи, можливо, розглянуть касаційну скаргу швидше, ніж за півтора року", - прогнозує міністр.

Нагадаємо, 26 жовтня Апеляційний суд Амстердама прийняв рішення, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні. Однак це рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Розгляд справи щодо передачі цінностей триває ще з грудня 2016-го. Тоді Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів в суверенну державу, яка їх надала – в Україну. Але це не влаштувало РФ: 28 березня 2017-го від представників "кримських музеїв" надійшла апеляція на це. Тим не менш, вже 28 жовтня 2020-го Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив клопотання України про відведення судді через його зв‘язок з адвокатами "кримських музеїв" у попередніх справах.

суд РФ Крим музей золото

 
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