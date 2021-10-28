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28 октября 2021, 11:59 165

В Минюсте рассказали, когда Украина может вернуть "скифское золото"

28 октября 2021, 11:59 165
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из открытых источников
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В случае обжалования Россией решения Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", экспонаты вернутся в Украину не ранее чем через полтора года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий УНИАН министра юстиции Дениса Малюськи

Министр уточнил, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.

Вместе с тем, он не исключил, что кассационная инстанция примет решение быстрее.

"Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года", - прогнозирует министр.

Напомним, 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Однако это решение еще может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Рассмотрение дела о передаче ценностей продолжается еще с декабря 2016-го. Тогда Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в суверенное государство, которое их предоставило в Украине. Но это не устроило РФ: 28 марта 2017-го от представителей "крымских музеев" поступила апелляция на это. Тем не менее, уже 28 октября 2020-го Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи из-за его связи с адвокатами "крымских музеев" по предыдущим делам.

суд РФ Крым музей золото

 
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