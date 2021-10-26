Суд зобов'язав повернути Україні "скіфське золото"

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Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня зобов’яззав передати Україні «скіфське золото» – експонати із кримського музею, які поїхали на виставку до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну

Як пише RegioNews з посиланням на Reuters, рішення суду є остаточним.

У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору.

Розгляд справи щодо передачі цінностей триває ще з грудня 2016-го. Тоді Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів в суверенну державу, яка їх надала – в Україну. Але це не влаштувало РФ: 28 березня 2017-го від представників "кримських музеїв" надійшла апеляція на це. Тим не менш, вже 28 жовтня 2020-го Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив клопотання України про відведення судді через його зв‘язок з адвокатами "кримських музеїв" у попередніх справах.