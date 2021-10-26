Загиблий сьогодні в ООС воїн - Георгій Халіков з Полтавщини

Фото Facebook Полтавського ТЦК

У вівторок, 26 жовтня на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий. Від осколкового поранення помер майстер-сержант Георгій Халіков

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, передає RegioNews.

Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн - майстер-сержант Халіков Георгій Журович, - йдеться в повідомленні.

У Полтавському ТЦК та СП висловили співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади загиблого українського захисника.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі російські окупанти знову вбили нашого воїна.