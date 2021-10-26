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На Донбасі російські окупанти знову вбили нашого воїна
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26 жовтня 2021, 21:22 2

Загиблий сьогодні в ООС воїн - Георгій Халіков з Полтавщини

26 жовтня 2021, 21:22 2
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Фото Facebook Полтавського ТЦК
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У вівторок, 26 жовтня на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий. Від осколкового поранення помер майстер-сержант Георгій Халіков

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, передає RegioNews.

Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн - майстер-сержант Халіков Георгій Журович, - йдеться в повідомленні.

У Полтавському ТЦК та СП висловили співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади загиблого українського захисника.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі російські окупанти знову вбили нашого воїна.

Донбас ООС обстріл загиблі Полтавська область

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