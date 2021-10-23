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Доба в ООС: окупанти 13 разів зірвали режим "тиші" й поранили двох наших бійців
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23 жовтня 2021, 10:02 57

Доба в ООС: окупанти 13 разів зірвали режим "тиші" й поранили двох наших бійців

23 жовтня 2021, 10:02 57
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Фото: прес-центр ООС
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Протягом доби, 22 жовтня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню

Як повідомили у пресслужбі штабу ООС, двоє військових ЗСУ постраждали, пише RegioNews.

Ворог стріляв неподалік Золотого-4, у напрямку Красногорівки, у бік Катеринівки та в районі Новолуганського. Також були обстріли біля Новозванівки, поблизу Луганського й неподалік населених пунктів Лебединське та Новоселівка-2. Стріляли й у районі Зайцевого.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один отримав бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний", - зауважили у штабі.

З початку доби, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 20 жовтня на Донбасі також поранили бійця ООС.

ООС війна бойовики штаб

 
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