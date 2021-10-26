Погибший сегодня в ООС воин - Георгий Халиков с Полтавщины

Фото Facebook Полтавского ТЦК

Во вторник, 26 октября на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб украинский военный. От осколочного ранения скончался мастер-сержант Георгий Халиков

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович, - говорится в сообщении.

В Полтавском ТЦК и СП выразили соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины погибшего украинского защитника.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе российские оккупанты снова убили нашего воина.