У МОЗ розповіли, кому не можна вакцинуватися від COVID-19

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Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, кому не можна вакцинуватися від COVID-19. Він переконаний, що відсоток таких людей мінімальний

Як передає RegioNews про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

За словами Кузіна, коли йдеться про протипоказання до введення вакцини, то слід розрізняти кілька речей. Він додав, що є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині.

"Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний - майже одна сота від загальної популяції людей", - говорить санлікар.

Кузін зауважив, що це ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. В такому випадку мова йде саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування "наперед" зараз провести не можна.

Якщо ж людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то Ігор Кузін радить проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні вакцинувалися від COVID-19 понад 100 тисяч людей. Таким чином, повний курс вакцинації вже отримали 5,8 мільйона українців.