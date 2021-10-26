09:02  26 октября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
08:29  26 октября
В Украине распространяется новая мутация "Дельты": в СНБО назвали города
08:06  26 октября
Сутки на Донбассе: из-за действий боевиков ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
26 октября 2021, 11:23 326

В красную зону могут перевести еще 5 областей - Ляшко

26 октября 2021, 11:23 326
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть еще 5 областей. Перечень обнародовал министр здравоохранения Виктор Ляшко

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На ближайшем заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет принято решение о переводе в "красной" зоны еще 5 областей: Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область", - рассказал Ляшко.

Отметим, что ранее глава Минздрава уже заявлял, что в ближайшее время 13 областей окажутся в "красной" зоне адаптивного карантина.

Напомним, "красная" зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.

Также к "красным" регионам в ближайшее время может присоединиться и Киев.

COVID-19 красная зона Минздрав карантин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram