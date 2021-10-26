В красную зону могут перевести еще 5 областей - Ляшко

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В Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть еще 5 областей. Перечень обнародовал министр здравоохранения Виктор Ляшко

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На ближайшем заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет принято решение о переводе в "красной" зоны еще 5 областей: Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область", - рассказал Ляшко.

Отметим, что ранее глава Минздрава уже заявлял, что в ближайшее время 13 областей окажутся в "красной" зоне адаптивного карантина.

Напомним, "красная" зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.

Также к "красным" регионам в ближайшее время может присоединиться и Киев.