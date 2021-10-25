В РНБО розповіли про можливість введення локдауну в Україні

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, повний локдаун в Україні поки не планують вводити, а самі обмеження будуть вводитися територіально

Як передає RegioNews, про це Данілов повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

Данілов також розповів, що президент Зеленський щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що"там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".

Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.

Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.

"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чи можуть в Україні запровадити новий COVID-локдаун.