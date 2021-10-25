В РНБО розповіли про можливість введення локдауну в Україні
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, повний локдаун в Україні поки не планують вводити, а самі обмеження будуть вводитися територіально
Як передає RegioNews, про це Данілов повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.
Данілов також розповів, що президент Зеленський щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що"там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".
Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.
Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.
"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чи можуть в Україні запровадити новий COVID-локдаун.