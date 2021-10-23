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23 октября 2021, 11:44 237

Ровенщина и Николаевщина с 26 октября переходят в "красную" зону карантина

23 октября 2021, 11:44 237
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Фото из открытых источников
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Ровенская и Николаевская области с 26 октября переходят в "красную" зону карантина

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграмм, пишет RegioNews.

Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", - написал он.

Также принято решение применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

С 26 октября на Ровенщине и Николаевщине будет запрещено:

  • работу кафе, ресторанов, кинотеатров и театров, рынков;

  • посещение фитнес-центров;

  • проведение массовых мероприятий;

  • очную работу учреждений образования, где не вакцинировано 100% персонала;

  • поездки автобусами, поездами и самолетами в другие регионы без документов о Полном курсе вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Напомним, ранее стало известно, что на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.

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