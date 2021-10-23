Ровенщина и Николаевщина с 26 октября переходят в "красную" зону карантина
Ровенская и Николаевская области с 26 октября переходят в "красную" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграмм, пишет RegioNews.
Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По результатам государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", - написал он.
Также принято решение применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
С 26 октября на Ровенщине и Николаевщине будет запрещено:
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работу кафе, ресторанов, кинотеатров и театров, рынков;
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посещение фитнес-центров;
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проведение массовых мероприятий;
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очную работу учреждений образования, где не вакцинировано 100% персонала;
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поездки автобусами, поездами и самолетами в другие регионы без документов о Полном курсе вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
Напомним, ранее стало известно, что на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.