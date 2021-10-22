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22 жовтня 2021, 13:38 820

У СІЗО дозволили в'язням офіційно дзвонити та користуватися Інтернетом: міністр назвав тарифи

22 жовтня 2021, 13:38 820
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В українських слідчих ізоляторах незабаром з'явиться послуга платних телефонних розмов та користування мережею Інтернет

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра юстиції Дениса Малюськи

"Ми запустили нову послугу для наших клієнтів – платні телефонні розмови та користування мережею Інтернет (з обмеженням контенту)", – розповів міністр.

Він також назвав вартість цих послуг для осіб, які утримуються у СІЗО. 15 хвилин телефонної розмови коштуватимуть 10 гривень, телефонні розмови на місяць – 345 гривень, інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень.

За словами Малюськи, усі розмови ув’язнених будуть записуватися.

"З Лук'янівського СІЗО уже можна телефонувати. Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон. Усі розмови будуть записуватися, тому "кол-центрів "ПриватБанку"" не буде", – запевнив він.

Міністр юстиції також назвав переваги, які на його думку дає нововведення

надається можливість ув‘язненим спілкуватися з рідними (надважливо для ресоціалізації);

усувається корупція на "контрабандних" телефонах;

поповнюються кошти спецфонду (ремонти);

забезпечується дотримання прав людини;

зменшується попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.

Малюська додав, що наразі послуга доступна не у всіх СІЗО.

СІЗО Мінюст контрабанда ремонт

 
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