В СИЗО разрешили заключенным официально звонить и пользоваться интернетом: министр назвал тарифы

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В украинских следственных изоляторах вскоре появится услуга платных телефонных разговоров и пользования сетью Интернет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюськи

"Мы запустили новую услугу для наших клиентов – платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет (с ограничением контента)", – рассказал министр.

Он также назвал стоимость этих услуг для лиц, содержащихся в СИЗО. 15 минут телефонного разговора будут стоить 10 гривен, телефонные разговоры в месяц – 345 гривен, интернет в месяц (планшет) – 575 гривен.

По словам Малюськи, все разговоры заключенных будут записываться.

"Из Лукьяновского СИЗО уже можно звонить. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон. Все разговоры будут записываться, поэтому "колл-центров "Приватбанка" не будет", – заверил он.

Министр юстиции также назвал преимущества, которые по его мнению дает нововведение

предоставляется возможность заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации);

устраняется коррупция на "контрабандных" телефонах;

пополняются средства спецфонда (ремонты);

обеспечивается соблюдение прав человека;

уменьшается спрос на физические свидания, Что важно из соображений борьбы с пандемией.

Малюська добавил, что пока услуга доступна не во всех СИЗО.