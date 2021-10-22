08:36  22 октября
В Украине новые рекорды инфицированных COVID-19 и умерших от него
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
08:05  22 октября
На Донбассе зафиксировали 4 наршения: российские оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 13:38 233

В СИЗО разрешили заключенным официально звонить и пользоваться интернетом: министр назвал тарифы

22 октября 2021, 13:38 233
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В украинских следственных изоляторах вскоре появится услуга платных телефонных разговоров и пользования сетью Интернет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюськи

"Мы запустили новую услугу для наших клиентов – платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет (с ограничением контента)", – рассказал министр.

Он также назвал стоимость этих услуг для лиц, содержащихся в СИЗО. 15 минут телефонного разговора будут стоить 10 гривен, телефонные разговоры в месяц – 345 гривен, интернет в месяц (планшет) – 575 гривен.

По словам Малюськи, все разговоры заключенных будут записываться.

"Из Лукьяновского СИЗО уже можно звонить. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон. Все разговоры будут записываться, поэтому "колл-центров "Приватбанка" не будет", – заверил он.

Министр юстиции также назвал преимущества, которые по его мнению дает нововведение

предоставляется возможность заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации);

устраняется коррупция на "контрабандных" телефонах;

пополняются средства спецфонда (ремонты);

обеспечивается соблюдение прав человека;

уменьшается спрос на физические свидания, Что важно из соображений борьбы с пандемией.

Малюська добавил, что пока услуга доступна не во всех СИЗО.

СИЗО Минюст контрабанда ремонт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua