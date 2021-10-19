"Успішний Київ" зробив аналіз діяльності столичних КП – суми бюджетних збитків вражають

В Києві майже дві тисячі комунальних підприємств, які мають активи на більше ніж 211 млрд грн. З них 323 такі, що отримують доходи і мають забезпечити власну самоокупність та рентабельність. Та прибуткових лише 87. З кожним роком ситуація погіршується. За І півріччя 2021 року загальні збитки налічують майже 2,9 млрд грн. В порівнянні навіть з минулим роком, чистий прибуток зменшився на 91%, а збитки збільшились на 296%.

"Такі тенденції, м’яко кажучи, непокоять. Всі комунальні підприємства столиці перебувають у власності громади міста, тому кияни повинні бути впевнені, що їхнім майном і коштами розпоряджаються в їхніх інтересах, а не в інтересах купки чиновників. Наше завдання – раз і назавжди навести лад в комунальному господарстві міста Києва і зробити все, щоб воно працювало в інтересах киян", - впевнений голова об’єднання Владислав Трубіцин.

Найбільш збитковими за результатами аудиту виявилися КП транспортної та житлово-комунальної сфери. КП "Київський метрополітен" показав 1 млрд 181 млн грн збитків за перше півріччя 2021 року, КП "Київтеплоенерго" - 1 млрд 612 млн грн, КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) -18 млн грн, а КП "Київпастранс" - 14 млн грн. КК "Київавтодор" та КП "Київтранспарксервіс" - майже по 9 млн збитків. Аналіз робився на основі фінансової звітності та документації про публічні закупівлі.

Крім того, експерти запевняють, що така величезна кількість комунальних підприємств місту Києву просто не потрібна. "Близько двох тисяч комунальних підприємств у столиці, а лише 5 % з них прибуткові. Більшість давно неефективні, деякі дублюють функції бізнесу, деякі – відверті монополісти. Тому давно на часі було провести повний аудит, а слідом за ним – реорганізацію КП", - запевняє голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Результати нашого аудиту, а також висновки експертів та звернення громадян про виявлені порушення будуть передані правоохоронним органам для розслідування. З нашого боку ми будемо ініціювати ліквідацію або об’єднання тих комунальних підприємств, що показали свою неефективність, а також піднімати питання про доцільність перебування на посадах їх керівників", - підсумував Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, зараз ДБР проводить розслідування щодо цілої низки чиновників столичних КП. За попередніми оцінками Бюро, системна корупція щорічно може завдавати збитків територіальній громаді Києва на загальну суму близько 10 млрд грн.