На хабарі затриманий чиновник КМДА

Фото СБУ

СБУ викрила високопосадовця КМДА на вимаганні грошей з підприємців: чиновник погрожував "перевірками"

Про це йдеться в повідомленні СБУ, передає RegioNews.

СБУ викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації.

Новопризначений чиновник вимагав гроші з власників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити "данину", він погрожував перевірками. Сума хабара становила, у середньому, 2 тис. дол. з підприємця, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, посадовець налагодив корупційний механізм одержання грошей з представників комерційних структур, у тому числі сфери торгівлі і громадського харчування. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцям не створювати штучних перешкод у їх господарській діяльності.

Правоохоронці затримали чиновника поблизу одного зі столичних ринків під час передачі хабара. За ці гроші посадовець обіцяв власнику бізнесу не проводити "додаткову" перевірку щодо законності розміщення і експлуатації його комерційної споруди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також учора слідчі прийшли з обшуками до комунальників Голосіївського району.