08:46  07 жовтня
В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19
10:13  07 жовтня
Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у Раді
18:54  07 жовтня
День в ООС: на Луганщині безпілотник бойовиків перетинав лінію розмежування
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2021, 20:32 5

На хабарі затриманий чиновник КМДА

07 жовтня 2021, 20:32 5
Читайте также на русском языке
Фото СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила високопосадовця КМДА на вимаганні грошей з підприємців: чиновник погрожував "перевірками"

Про це йдеться в повідомленні СБУ, передає RegioNews.

СБУ викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації.

Новопризначений чиновник вимагав гроші з власників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити "данину", він погрожував перевірками. Сума хабара становила, у середньому, 2 тис. дол. з підприємця, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, посадовець налагодив корупційний механізм одержання грошей з представників комерційних структур, у тому числі сфери торгівлі і громадського харчування. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцям не створювати штучних перешкод у їх господарській діяльності.

Правоохоронці затримали чиновника поблизу одного зі столичних ринків під час передачі хабара. За ці гроші посадовець обіцяв власнику бізнесу не проводити "додаткову" перевірку щодо законності розміщення і експлуатації його комерційної споруди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у ДБР розповіли, скільки бюджет Києва може втрачати через корупцію.

Також учора слідчі прийшли з обшуками до комунальників Голосіївського району.

КМДА СБУ хабар затримання департамент

Метро на Троєщину: будівництво розділено на п'ять етапів
06 жовтня 2021, 18:56
На Закарпатті місцевий депутат попався на хабарі - поліція
05 жовтня 2021, 18:02
На Одеській митниці викрили схему одержання хабарів за розмитнення іноземних авто
05 жовтня 2021, 15:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Мер в "шоколаді": як очільнику Мелітополя вдалося перетворити місто на "пральню" обласного масштабу
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua