В Україні виявили понад 22 тисячі нових COVID-випадків

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Протягом попередньої доби, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Житомирській та Одеській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових хворих 1 771 дитина і 345 медпрацівників. Протягом доби було госпіталізовано 4 892 людини й одужали 8 036 осіб. Також за добу зафіксували 546 летальних випадків.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Житомирській (1 562), Одеській (1 528), Львівській (1 388), Запорізькій (1 355) та Харківській (1 319) областях та у Києві (1192).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 701 600 осіб, з них 2 352 835 осіб одужали, а 62 389 осіб померли.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко за результатами перевірки Запорізької області на роботу пунктів вакцинації та дотримання карантину прийняв рішення ініціювати відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя.