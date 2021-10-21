09:02  21 октября
В Украине выявили более 22 тысяч новых COVID-случаев
10:32  21 октября
В Украине на вокзалах открыли пункты экспресс-тестирования на COVID
08:06  21 октября
На Донбассе увеличилась активность боевиков, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
21 октября 2021, 09:02 149

В Украине выявили более 22 тысяч новых COVID-случаев

21 октября 2021, 09:02 149
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение предыдущих суток, 20 октября, в Украине обнаружили 22 415 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных выявили в Житомирской и Одесской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1 771 ребенок и 345 медработников. В течение суток были госпитализированы 4 892 человека и выздоровели 8 036 человек. Также за сутки зафиксировали 546 летальных случаев.

Больше всего новых COVID-случаев за сутки зафиксировано в Житомирской (1 562), Одесской (1 528), Львовской (1 388), Запорожской (1 355) и Харьковской (1 319) областях и в Киеве (1192).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 701 600 человек, из них 2 352 835 человек выздоровели, а 62 389 человек умерли.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по результатам проверки Запорожской области на работу пунктов вакцинации и соблюдения карантина принял решение инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.

Минздрав коронавирус пандемия госпитализация болезнь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua