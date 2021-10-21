В Украине выявили более 22 тысяч новых COVID-случаев

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В течение предыдущих суток, 20 октября, в Украине обнаружили 22 415 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных выявили в Житомирской и Одесской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1 771 ребенок и 345 медработников. В течение суток были госпитализированы 4 892 человека и выздоровели 8 036 человек. Также за сутки зафиксировали 546 летальных случаев.

Больше всего новых COVID-случаев за сутки зафиксировано в Житомирской (1 562), Одесской (1 528), Львовской (1 388), Запорожской (1 355) и Харьковской (1 319) областях и в Киеве (1192).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 701 600 человек, из них 2 352 835 человек выздоровели, а 62 389 человек умерли.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по результатам проверки Запорожской области на работу пунктов вакцинации и соблюдения карантина принял решение инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.