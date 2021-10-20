НАБУ пришло с обысками в Печерский райсуд города Киева
Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Печерском райсуде города Киева. Детективы ищут документ, касающиеся одного из решений суда
Как пишет RegioNews со ссылкой на strana.ua, во второй половине дня одно крыло на третьем этаже суда было закрыто на вход.
По информации издания, обыск продолжался и после 18.00 вечера, предварительно известно что обыскивали кабинет судьи Татьяны Ильевой.
Сама судья сидела на лавочке возле своего кабинета, тут же находились ее помощники и секретари.
По предварительным данным обыск связан с выемкой документов по решению суда, которое было принято несколько лет назад.
В суде и в НАБУ официально подробности обыска не комментируют.
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