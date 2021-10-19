У Миколаєві для дітей з COVID-19 відкривають ще одну лікарню

Найближчими днями дитяча міськлікарня №2 на вул. Рюміна в Миколаєві буде також відкрита для прийому хворих з COVID-19

Про це на брифінгу розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, передає RegioNews з посиланням на СВIДОК.info.

Зараз активно хворіє дитяче населення і буквально днями до госпітальної бази для лікування маленьких пацієнтів на рівні з обласною дитячою лікарнею приєднується дитяча лікарня №2, - зазначила чиновниця.

За словами Ірини Шамрай, у зазначеній лікарні буде розгорнуто 60 ліжко-місць для прийому хворих з ковідом.

На сьогодні єдиним медзакладом в Миколаєві, який приймає дітей з COVID-19, є обласна клінічна дитяча лікарня. Так, станом на 19 жовтня там перебувають 63 дитини з підтвердженим діагнозом і ще 11 з підозрою.

Як повідомлялося, протягом тижня Миколаїв може перейти в "червону" зону.

Крім цього, у Житомирі з 23 жовтня посилять карантин.