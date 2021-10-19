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19 жовтня 2021, 14:16 413

У МОЗ розповіли, які COVID-вакцини обрати вагітним

19 жовтня 2021, 14:16 413
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від COVID у порівнянні з невагітними, тому медики рекомендують вакцинуватися

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, передає RegioNews.

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус", - пояснили у МОЗ.

При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У МОЗ запевняють, що мільйони майбутніх матерів у світі щеплені від COVID вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини.

Раніше повідомлялось, в Національній службі здоров'я України повідомили, що для щеплення вагітних від коронавірусу необхідно використовувати мРНК-вакцини й тільки у тому випадку, коли, на думку лікаря, користь перевищує ризики.

коронавірус МОЗ медики лікування вакцинація

 
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