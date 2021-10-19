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19 жовтня 2021, 15:49 5

На Харківщині невідомий розгромив COVID-відділення

19 жовтня 2021, 15:49 5
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Фото: Рixabay
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У Куп'янському районі Харківської області чоловік напав на медзаклад, де лікують хворих на коронавірус

Про це заявив керівник Куп'янського територіального медичного об'єднання Євген Синько, пише RegioNews.

За його словами, напад на COVID-відділення стався 15 жовтня. Чоловік пошкодив медичне обладнання та розбив вікна в лікарні в селищі Ковшарівка.

"Молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна приймальні COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, поваляв кисневі балони. Ми звернулися із заявою до відділення поліції", - заявив Синько.

Він додав, що з 19 жовтня біля COVID-стаціонару чергуватимуть патрульні, щоб забезпечити порядок і безпеку пацієнтів і працівників медзакладу.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві невідомий розгромив офіс депутатки від "Слуги народу".

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