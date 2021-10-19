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19 жовтня 2021, 14:11 176

Івано-франківська область стрімко наближається до "червоної" зони

19 жовтня 2021, 14:11 176
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з відкритих джерел
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Івано-Франківська область швидкими темпами наближається до червоної зони епіднебезпеки. Завантаженість окремих лікарень наближається до 100%

Як пише RegioNews, про це в Івано-Франківську на нараді повідомив генеральний директор обласного Центру контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) МОЗ Руслан Савчук

"На жаль, ми шаленими темпами наближаємось до червоної зони епідеміологічної небезпеки", - зазначив Савчук.

За його інформацією, за минулу добу завантаженість ліжко-місць з подачею кисню у COVID-лікарнях області сягнула 67,2%. Найбільше хворих з коронавірусом лікують в ЦМКЛ (Центральна міська клінічна лікарня) Івано-Франківська, де завантаженість сягає 90%, та в обласному фтизіопульмонологічному центрі, де зайняті 97% ліжок. Така ж завантаженість у Косівській ЦРЛ. Понад 80% ліжок зайняті у Калуській райлікарні та в Коломийській інфекційній.

Посадовець зауважив, що за останні дні почастішали випадки захворювання на коронавірус серед медиків та дітей.

"За два дні в області зареєстровані 54 випадки коронавірусу серед дитячого населення", - зауважив Савчук.

На його переконання, прикарпатцям потрібно пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу. За офіційною статистикою, на COVID-19 хворіють лише 3% вакцинованих людей.

"На даний час в закладах охорони здоров’я області перебувають лише 19 вакцинованих осіб. Ми бачимо, що вакцина працює", - додав Савчук.

Відомо, що в Івано-Франківській області хворих з коронавірусом приймають 17 медичних закладів, де розгорнуті 2013 ліжко-місць.

Станом на 19 жовтня в області за останню добу лабораторно підтверджені 213 випадків захворювання на COVID-19, від цієї недуги померли 12 людей, одужали 66 осіб.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 18 жовтня, в Україні виявили 15 579 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях

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