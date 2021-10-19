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19 октября 2021, 14:16 415

В Минздраве рассказали, какие COVID-вакцины выбрать беременным

19 октября 2021, 14:16 415
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения пояснили, что беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от COVID по сравнению с небеременными, поэтому медики рекомендуют вакцинироваться

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает RegioNews.

Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус", - пояснили в Минздраве.

При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Минздраве уверяют, что миллионы будущих матерей в мире привиты от COVID вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без всяких негативных последствий для себя или ребенка.

Ранее сообщалось, в Национальной службе здоровья Украины сообщили, что для прививки беременных от коронавируса необходимо использовать мРНК-вакцины и только в том случае, когда, по мнению врача, польза превышает риски.

коронавирус Минздрав медики лечение вакцинация

 
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