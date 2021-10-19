В Україні за добу виявили 15 579 нових хворих COVID-19

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Протягом попередньої доби, 18 жовтня, в Україні виявили 15 579 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових захворілих 1 309 дітей та 282 медпрацівники. Протягом доби було госпіталізовано 2 852 людини й одужали 7 776 осіб. Також за добу зафіксували 538 летальних випадків.

Найбільше нових COVID-випадків за добу зафіксовано в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) і Львівській (959) областях і в Києві (837).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 660 273 осіб, з них 2 337 194 особи одужали, 61 348 осіб померли.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що у разі, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину.