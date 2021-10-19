В Украине за сутки выявили 15 579 новых больных COVID-19

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В течение предыдущих суток, 18 октября, в Украине обнаружили 15 579 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных выявили в Одесской и Харьковской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1 309 детей и 282 медработника. В течение суток были госпитализированы 2 852 человека и выздоровели 7 776 человек. Также за сутки зафиксировали 538 летальных случаев.

Больше всего новых COVID-случаев за сутки зафиксировано в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях и в Киеве (837).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 660 273 человек, из них 2 337 194 человека выздоровели, 61 348 человек умерли.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина.