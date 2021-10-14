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14 октября 2021, 12:13 129

В Украине "оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей

14 октября 2021, 12:13 129
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на четверг, 14 октября, в Украине уже 17 регионов соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки к "оранжевой" зоне добавились Николаевская и Тернопольская области. Таким образом, этой зоне соответствуют следующие области:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Напомним, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной" зоне карантина.

Напомним, в течение предыдущих суток, 13 октября, в Украине обнаружили почти 18 881 новый случай коронавирусной инфекции. Среди лидеров по заболеваемости остается Харьковская область.

Минздрав область зона карантин регионы

 
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