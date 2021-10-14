В Украине "оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей
По состоянию на четверг, 14 октября, в Украине уже 17 регионов соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Так, за прошедшие сутки к "оранжевой" зоне добавились Николаевская и Тернопольская области. Таким образом, этой зоне соответствуют следующие области:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной" зоне карантина.
Напомним, в течение предыдущих суток, 13 октября, в Украине обнаружили почти 18 881 новый случай коронавирусной инфекции. Среди лидеров по заболеваемости остается Харьковская область.
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