В Украине "оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей

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По состоянию на четверг, 14 октября, в Украине уже 17 регионов соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки к "оранжевой" зоне добавились Николаевская и Тернопольская области. Таким образом, этой зоне соответствуют следующие области:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной" зоне карантина.

Напомним, в течение предыдущих суток, 13 октября, в Украине обнаружили почти 18 881 новый случай коронавирусной инфекции. Среди лидеров по заболеваемости остается Харьковская область.