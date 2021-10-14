13:06  14 октября
На границе "красной" зоны карантина находятся пять областей - Кузин
12:13  14 октября
В Украине "оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей
10:01  14 октября
На Донбассе зафиксировано десять нарушений режима "тишины": ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
14 октября 2021, 10:43 9

В Украине выявили почти 19 тысяч новых COVID-больных

14 октября 2021, 10:43 9
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение предыдущих суток, 13 октября, в Украине выявили почти 18 881 новый случай коронавирусной инфекции. Среди лидеров по заболеваемости остается Харьковская область

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1748 детей и 368 медработников. В течение суток были госпитализированы 4 633 человека и выздоровели 7630 человек. Также за сутки зафиксировали 412 летальных случаев.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях и в Киеве (936).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.

Напомним, 12 октября в Украине выявили 16 309 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1588 детей, медработников - 288.

Минздрав коронавирус пандемия медики болезнь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua