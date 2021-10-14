В Украине выявили почти 19 тысяч новых COVID-больных

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В течение предыдущих суток, 13 октября, в Украине выявили почти 18 881 новый случай коронавирусной инфекции. Среди лидеров по заболеваемости остается Харьковская область

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1748 детей и 368 медработников. В течение суток были госпитализированы 4 633 человека и выздоровели 7630 человек. Также за сутки зафиксировали 412 летальных случаев.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях и в Киеве (936).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.

Напомним, 12 октября в Украине выявили 16 309 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1588 детей, медработников - 288.