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На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу": гатили з гранатометів та стрілецької зброї
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13 жовтня 2021, 17:50 2

На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу": гатили з гранатометів та стрілецької зброї

13 жовтня 2021, 17:50 2
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з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 12 жовтня, окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

ООС Донбас мінські угоди обстріли окупанти

 
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